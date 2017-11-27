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27 Kasım 2017 11:24

Şaphane’de öğrencilere aşı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde birinci sınıf öğrencilerine, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ulusal aşı programı kapsamında aşıları yapıldı.

Şaphane’de öğrencilere aşı

27 Kasım 2017 11:24


Ulusal aşı programı kapsamında yapılan çalışmanın Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince yapıldığı belirten Şaphane İlkokul Müdürü Mustafa Dertli, "Amacımız aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkmasını, bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlıkları ve ölümleri önlemektir. Bu şekilde hem aşılanan çocuklarımız hem de toplum bireyleri hastalıklardan korunmaktadır. Aşılanmayan birkaç çocuk toplumda salgın çıkmasına neden olabilir. Çocuklarımıza hem bunları öğrettik, hemde aşılarını yaptık" dedi.




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