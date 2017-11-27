Şaphane’de öğrencilere aşı

Ulusal aşı programı kapsamında yapılan çalışmanın Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince yapıldığı belirten Şaphane İlkokul Müdürü Mustafa Dertli, "Amacımız aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkmasını, bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlıkları ve ölümleri önlemektir. Bu şekilde hem aşılanan çocuklarımız hem de toplum bireyleri hastalıklardan korunmaktadır. Aşılanmayan birkaç çocuk toplumda salgın çıkmasına neden olabilir. Çocuklarımıza hem bunları öğrettik, hemde aşılarını yaptık" dedi.