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21 Kasım 2017 11:12

Şaphane’de öğrencilerin ’3D’ sinema keyfi

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamlığı ve Şaphane Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, öğrencileri 3D sinema ile tanıştırdı.

Şaphane’de öğrencilerin ’3D’ sinema keyfi

21 Kasım 2017 11:12


75. Yıl İlkokulu Konferans Salonu’nda ve Belediye Sinema Salonu’nda yapılan etkinliğe tüm öğrenciler katıldı. Öğrenciler kendilerine dağıtılan 3D gözlükler ile sinema filmi seyrederek stresten uzak keyifli dakikalar geçirdi. Birçok öğrenci hayatlarında ilk defa 3D sinema filmi izledi.


Şaphane Belediye Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Sınavların yoğun olduğu bir dönemde öğrencilerimizin bir nebze de olsa sınav stresinden uzaklaşmalarını istedik. Öğrencilerimiz bizlerden bu etkinliğin sık sık tekrarlanmasını istedi. Bizde kendilerine okul idarecelerinin uygun gördüğü zamanda tekrar yapma sözü verdik’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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