Saphane’de öğretmenlere ’Özel eğitim uygulamaları’ kursu

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Halen çalışan kadrolu öğretmen ve ücretli öğretmen adaylarının katılabildiği kursa komşu İlçeler Simav ve Pazarlar dan da ilgili adaylar katılıyor. 20 öğretmen ve öğretmen adayının katıldığı 80 saatlik kursun öğreticiliğini Özel Eğitim Öğretmeni Mehmet Ali Erdinç yapıyor. Kurs sonunda 100 soruluk bir test uygulanarak başarılı olan kursiyerler özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan kurumlarda öğretmenlik yapma hakkı kazanacak. İlçemizde ilk defa açılan kurs için bizi kırmayarak fedakarlık yapan Özel Eğitim Öğretmeni Mehmet Ali Erdinç kardeşimize teşekkür ediyorum’’ dedi. (YD-EFE)