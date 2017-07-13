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13 Temmuz 2017 10:52

Şaphane’de okullar yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor

Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların bakım, onarım ve tadilat işlerinin devam ettiği bildirildi.

Şaphane’de okullar yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor

13 Temmuz 2017 10:52


İlçede ilk etapta Okulların boya, badana ve yol çalışmalarına öncelik verildiği açıklandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, ’’Şaphane Merkez İlkokulumuzun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Merkez İlkokulumuzun kapılarını değiştirme, boya,badana ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyoruz. Anadolu Lisesi Yurdu yol sorununu yaptığımız çalışmalarla bitirmek üzereyiz. Ayrıca tüm okullarımızda eksikleri giderip boya, badana ve tamirat işlerinde sona yaklaştık. İlçe Milli eğitim binamız için yapılan çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı diğer okulların küçük çaplı tadilat işleri giderilerek,tüm okulları eğitim öğretime hazır hale getireceğiz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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