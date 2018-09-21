Şaphane'de okuma yazma bilmeyenler tespit ediliyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerinde her hane ziyaret ediliyor ve okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlar tek tek tespit ediliyor.

2018-2019 yılında hayat boyu öğrenme faaliyetleri ne katılımın arttırılması ve okuma yazma seferberliğinin köylere de taşınabilmesi için Kurum Müdürü Fuat Bayri başkanlığında öğretmenler Zuhal Tokat ve Aysun Çapkın'dan oluşan komisyon tarafından köyler ve mahallelerde çalışmalar yürütülüyor.

Son olarak Ayvacık köyünde yapılan çalışmalarda köy sakinlerinden Naime Aslan, okuma yazma öğrenmenin önemini bildiklerini ifade etti. Köy Muhtarı Ömer Tuna'nın da katıldığı çalışmalar öğleye kadar devam etti. Çalışmalar sonunda okuma yazma bilmedikleri tespit edilen vatandaşlar için kurs açılacağı bildirildi. (YD-EFE)