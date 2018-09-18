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Şaphane'de orman yangını

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde çıkan orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çıkan orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı.


Şaphane ilçesi Yalacık mevkiinde 5 dönümlük tarlada yakılan bir anızdaki alevlerin çamlık alana sıçraması sonucu yangın çıktığı açıklandı.Yangında 200 metrekare karaçam ormanı zarar gördü.


Çıkan yangına Simav ve Şaphane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 ilk müdahale aracı ve 6 arazöz ile müdahale etti. Yangın, zamanında müdahale ve ekiplerin hızlı çalışmasıyla bir saatte kontrol altına alındı.

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