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17 Temmuz 2018 11:26

Şaphane’de ’’Özel eğitim uygulamaları’’ kursu sona erdi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk defa açılan kadrolu ve ücretli öğretmenlere yönelik özel eğitim uygulamaları kursu yapılan 100 soruluk sınav ile sona erdi.

Şaphane’de ’’Özel eğitim uygulamaları’’ kursu sona erdi

17 Temmuz 2018 11:26


Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Komşu ilçeler Simav ve Pazarlar ilçelerinden öğretmen ve öğretmen adaylarının da misafir edildiği kurs sonunda kursiyerlere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kahvaltı verdik.


Özel Eğitim Öğretmeni M.Ali Erdinç, yaptığı açıklamada, ’’ Şaphane ilçemizi hem tanımış, hem de mesleki eğitim vermiş olduk. Bizi çok iyi ağırlayan kurum çalışanlarına ve Müdürümüz Fuat Bayri’ ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.


Kurs sonunda alınan belge ile öğretmenler, özel eğitim sınıf ve okullarında da görev alabilecekler. (YD-EFE)




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