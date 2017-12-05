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05 Aralık 2017 11:19

Şaphane’de Temel Muhasebe Kursu

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 168 saatlik Temel Muhasebe Kursu açıldı.

Şaphane’de Temel Muhasebe Kursu

05 Aralık 2017 11:19


Usta Öğretici Gönül Özturan tarafından verilen kursta, kursiyerler muhasebecilik mesleği ile ilgili temel bilgi ve kavramları öğreniyorlar.


Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, açılan kursla ilgili yaptığı açıklamada, ’’16 kursiyerin eğitim aldığı, muhasebe ve finansman alanındaki meslek kursları statüsünde yer alan Temel Muhasebe kursu, her öğretim yılında mutlaka açtığımız kurslar arasında yer alıyor. Kurs bitirme belgelerini almaya hak kazanan kursiyerlerin sektörde daha kolay iş bulabiliyorlar. Ayrıca öğrenci olarak kursa devam eden kursiyerler de alan derslerine takviye olarak kabul ederek kursa ilgi gösteriyorlar’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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