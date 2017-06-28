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28 Haziran 2017 10:40

Şaphane’de ’Tüfekçi Ethem’in hatırasına saygısızlık

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Kurtuluş Savaşının kahramanlarından ’Tüfekçi Etem’in, o dönemdeki tüfek imalathanesi binasının kaderiyle baş başa bırakılması tepkiyle karşılanıyor.

Şaphane’de ’Tüfekçi Ethem’in hatırasına saygısızlık

28 Haziran 2017 10:40


Kurtuluş Savaşında Şaphane Abide ve Gediz hattındaki savunmada kurduğu küçük atölyede silah üretip vatandaşlara dağıtan ve düşmanın bu bölgeden uzaklaşmasında büyük rol oynayan Tüfekçi Etem’in silah imal ettiği ev, bakımsızlıktan adete harabe döndü. Böylesine kutsal bir mücadelede eline verilen her demir parçasını silaha çevirecek kadar maharetli ve zamanın yunan komutanı tarafından ’’Bu insanlar silahı nereden buluyor, bu hattı neden aşamıyoruz, nasıl oluyor da bize direnebiliyorlar’’ dediği dönemde, halka kurtuluş savaşının kazanılması için silah yapıp dağıtan Tüfekçi Etem’in imalathanesinin şu anki durumu vatandaşları da rahatsız ediyor. İmalathane’de halen o döneme ait bakırlar, tüfek yapımında kullanılan tezgah ve bazı malzemelerin olduğu görüldü.


Şaphane sakinlerinden Tahsin Ünlü, ’’Şaphane’de daha önce çıkan yangında burada var olan sanayi dükkanları yandı. Kurtuluş savaşı zamanında mücadele eden halka, eline verilen her demir parçasını silah yapıp veren bu halk kahramanını imalathanesinin bu durumda olması Şaphane’nin büyük ayıbıdır. Şaphane Yunan işgaline uğramadıysa, Yunan komutanların o dönem dediği gibi, kaynağı belli olmayan silahlarla Şaphane halkının savunma yapmasıdır. Bu kaynağı belli olmayan silahları da 1960 yılına kadar yaşayan ve 90 yaşında ölen vatan sevdalısı Tüfekçi Etem’dir. 120 yıllık olduğu tahmin edilen bu tarihi imalathanenin içerisinde var olan malzemelerin bir çoğu telef edilmiştir. Daha fazla telef edilmeden ve bina yıkılmadan bu tarihi kahramanımızın adının ebedi yaşatılması için yetkililerden acil yardım istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.




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