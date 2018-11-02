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Şaphane'de yangın

Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Çamköy’de tek katlı binada yangın çıktı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Çamköy'de tek katlı binada yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Şaphane ilçesi Çamköy'de Hatice Aslan'ın (60) durduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Şaphane ve Pazarlar Belediye İtfaiye ekipleri müdahale etti ve kısa sürede söndürüldü.


Yangında tek katlı evde hasar oluşurken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.(YD-EFE)

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