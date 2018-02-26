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26 Şubat 2018 11:23

Şaphane’de Yaren Gecesi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Dayanışma ve Toplumu Kaynaştırma Etkinliği’nde sahne alan Şaphane İslamoğlu Folklor Kültür ve Yarenler Derneği üyeleri, asırlık geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Şaphane’de Yaren Gecesi

26 Şubat 2018 11:23


Osmanlı döneminin sonlarına doğru Şaphane bölgesinde yaşayan, o dönem en önemli okul olan medrese bitirmiş şair ve bağlama ustası, aynı zamanda efe lakabıyla bilinen Mustafa İslamoğlu adına 2016 yılında kurulan derneğin üyeleri, Şaphane Sinema Salonu’nu dolduran vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattılar.


"İslamoğlu, Karmı da yağdı Kütahya’nın dağına, aman efem" gibi bölgemizin efsane eserleri eşliğinde oyunlarını sergileyen dernek üyeleri ve saz çalıp türküler söyleyen Hikmet Öztürk ve Adem İleri, kültürel faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini ve 2 yıldır İslamoğlu kültürünü tüm dünyaya duyurmak için yola çıktıklarını ve bu yolda azimle çalışacaklarını belirttiler.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, "Yöresel düğünlerimizin olmazsa olmazı efe oyunlarımızı profosyenel bir şekilde tanıtmaya çalışan dernek üyelerimize teşekkür ediyorum"diye konuştu. (YD-EFE)




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