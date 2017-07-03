Şaphane’de yol yapım çalışmaları başladı

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Şaphane Ak Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ’’İl Özel İdaresi tarafında İnceğiz köyü Şaphane arası 5 kilometrelik yol ve Şaphane Üçbaş köyü arası 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları başladı. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Işıktepe ikinci etap ’TOKİ’ arası yürüyüş yolu ve kavşak yapım çalışmaları başlamıştır. İlçemize bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şaphane’miz için hizmete durmaksızın devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)