Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 11:21

Şaphane’de yol yapım çalışmaları başladı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Köy yollarında sıcak asfalt ve kavşak yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şaphane’de yol yapım çalışmaları başladı

03 Temmuz 2017 11:21


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Şaphane Ak Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ’’İl Özel İdaresi tarafında İnceğiz köyü Şaphane arası 5 kilometrelik yol ve Şaphane Üçbaş köyü arası 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları başladı. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Işıktepe ikinci etap ’TOKİ’ arası yürüyüş yolu ve kavşak yapım çalışmaları başlamıştır. İlçemize bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şaphane’miz için hizmete durmaksızın devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!