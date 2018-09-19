Şaphaneli yazar 6. kitabını yazdı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yaşayan Ahmet Cengiz Şaphaneli'nin, 6. kitabı olan ''İstanbul'da sonbahar'' isimli kitabı piyasaya çıktı.

7 yıl öğretmenlik yaptığını ve daha sonra polislik mesleğini seçtiğini belirten Ahmet Cengiz Şaphaneli, ''26 yıl polislik yaptım. 2 evladım vardı. Bir tanesini çok genç yaşta kalp krizinden kaybettim. 1995 yılından bu tarafa 6 kitap yazdım. Bunların üç tanesini öykü, üç tanesini de roman olarak yazdım. Emekli olmadan başladım kitap yazmaya. Şimdi emekli oldum ve şirin Şaphanemizde kitap yazmaya devam ediyorum. 7. kitabımda inşallah çok yakında yayında olacak. 7. kitabımda Şaphane ve tarihini anlatacağım'' dedi.

Ahmet Cengiz Şaphaneli, İstanbul'da sonbahar adlı kitabının tüm marketlerden temin edilebileceğini belirtti. (YD-EFE)