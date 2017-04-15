Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 11:18

Şaphane’ye Hükümet Konağı Müjdesi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, ’yeni bir hükümet konağı yapılacak müjdesi’ ilçede sevinçle karşılandı.

Şaphane’ye Hükümet Konağı Müjdesi

15 Nisan 2017 11:18


Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, "İlçe teşkilatımızın yoğun çalışmaları sonucu İlçemizde modern hükümet konağı projesi hayata geçiyor. 2017 yılında ihalesi yapılacak olan Şaphane Hükümet Konağı inşallah 24 ay gibi bir sürede tamamlanarak ilçemize hizmet vermeye başlayacak. Resmi yazısı Kaymakamlık makamına gelen yeni Hükümet Konağı projesine katkılarından dolayı başta hükümetimize, il başkanımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
19
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:30
  • Güneş :06:15
  • Öğle :13:11
  • İkindi :16:54
  • Akşam :19:45
  • Yatsı :21:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!