Saraçoğlu, sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

Saraçoğlu, Fuatpaşa mahallesi Evren, Duygu ve Nur sokakta devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, saha ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Saraçoğlu, "Belediyemiz ihtiyaç olan her yere anında hizmet götürme gayreti içerisindedir. Kış aylarında meydana gelen hasarlar sebebiyle mevcut yollarımızda onarım ve asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor" şeklinde konuştu.

Daha sonra yol çalışmalarını yürüten saha ekibi ile bir süre sohbet eden Saraçoğlu ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Saraçoğlu’na, Başkan Yardımcısı Murat Arık ve birim müdürleri eşlik etti. (EFE)