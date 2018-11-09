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Şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Kütahya’da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ekrem Erbulut yönetimindeki 07 GUL 20 plakalı gıda malzemesi taşıyan tır, Kütahya-Eskişehir karayolunun 33. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, devrilen tırın altında kalan Erbulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekiplerce tırın altından çıkarılan sürücünün cesedi, incelemelerin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.(EFE)

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