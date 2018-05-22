Saraoğlu’ndan Belediye Meclis üyelerine plaket

Plaket takdiminde konuşan Mehmed Ali Saraoğlu bugüne kadar ilçemizin gelişmesi için alınan önemli kararların altına hep birlikte imza attıklarını belirterek,” Bu çalışmalarda bana destek veren siz meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Birer anı olması amacıyla bu plaketleri sizlere takdim ediyor ve gelecekte bu çalışmaların anılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olmanızı istirham ediyorum. Gediz için aldığımız kararların birçoğu ve hatta tamamına yakını belediye meclisimizden oy birliği alınmıştır. Buda istikrarlı, kararlı ve Gediz için çalışıldığının bir göstergesidir. Hizmetlerin hayata geçirilmesi ve ilçemize kazandırılmasında sizlerin büyük katkıları olmuştur. Bu bakımdan hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekilliği aday adaylığı süresince Saraoğlu’na başarılar dileyen Belediye Meclis Üyeleri, ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.(EFE)