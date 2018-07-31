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31 Temmuz 2018 17:27

Saray Mahallesi’ne yağmur suyu hattı

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Saray Mahallesi’nde yapılacak olan yağmur suyu döşeme hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Saray Mahallesi’ne yağmur suyu hattı

31 Temmuz 2018 17:27


Yağmur suyu döşeme hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Saraçoğlu, saha ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Başkan Saraçoğlu, "Çapı 400’lük koruge boru döşenerek yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yağmur suyu döşeme hattı çalışmaları sona erdiğinde, Saray Mahallesinde bulunan Spor Caddesi’nden gelen yağmur sularının Lise Caddesi’ne akması önlenecektir. Böylelikle bölgede bulunan esnaflarımız, yerleşim yerleri, su birikintilerinden kaynaklı yol tahriplerine ve kapanmalarına engel olacak, ayrıca olası yağmurdan kaynaklı su baskınları ile daha önce oluşan su birikintilerinin de önüne geçilebilmesi hedeflenmektedir" dedi. (EFE)




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