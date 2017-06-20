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20 Haziran 2017 12:21

Saruhan Kardeşlerden ’Geliyorum Kütahyam’ klibi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde, Ali Saruhan ile Kadriye Saruhan kardeşler klip çekimlerine devam ediyor.

Saruhan Kardeşlerden ’Geliyorum Kütahyam’ klibi

20 Haziran 2017 12:21


Kütahya’nın tüm ilçelerini dolaşarak klip çekimlerini gerçekleştiren Saruhan kardeşler Simav Gölcük Dağında bu çekimlerini sürdürüyor.


Klip çekimleri sırasında yeni klipleri hakkında açıklamalarda bulunan ses sanatçısı Ali Saruhan, “Çekimlerimiz Kütahya’nın ilçelerini ve Kütahya’nın kendisini tanıtan, sözlerinden de anlaşılacağı üzere Kütahya’yı yaşatan Kütahya’nın kültürünü herşeyi ile tarhanasından kebabına varana kadar her şeyini anlatan bir klip. Herkes İstanbul gibi büyükşehirlerin güzel mekanları var diyor. Onlar oraları tercih ediyorlar bizler de kendi memleketimizi daha ileriye taşıyabilmek açısından buraların tanıtımı için buralardayız” dedi.


Ali Saruhan, Hareketli bir müzik parçası olduğu için Dumlupınar ilçesi maneviyatına uygun düşmeyeceğini düşündüklerinden Dumlupınar için ayrı bir klip hazırlığı olduğunu söyledi. (Tİ - EFE)




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