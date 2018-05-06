Satranç Türkiye Şampiyonası sona erdi

6 tur süren mücadele sonunda derece elde eden takımlar büyük bir coşku içinde ödüllerini aldı.

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ve Türkiye İş Bankası’nın destekleri ile organize edilen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, 6 Mayıs 2018 tarihinde Kütahya Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi.

3 Mayıs 2017 tarihinde başlayan ve 48 il ve KKTC’den 116 takım, 593 öğrencinin okullarını zirveye taşımak için hamle yaptığı final yarışmasının ödül töreni; Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Fatih Gölgeli, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, TSF Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Okursoy, antrenörler, öğretmenler, veliler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, görevi dolayısıyla birçok sportif organizasyona imza attıklarını ancak en güzel ve en anlamlısının Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği olduğunu ifade etti. TSF tarafından organize edilen Dumlupınar Şehitliği gezisini İl Müdürlüğü olarak ilk kez bu kadar yüksek bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirten Ölçen, “Kurtuluşun şehri olan topraklarımızı 400’ün üzerinde sporcu, veli ve antrenörle teneffüs etmek bu yarışmanın apayrı bir güzelliği oldu” dedi.

Ev sahipliği yaptıkları yarışmanın gerçekleşmesinde sundukları destek için Türkiye Satranç Federasyonuna ve Türkiye İş Bankasına teşekkür eden Ölçen, derece elde eden okulları kutlayarak konuşmasını tamamladı.