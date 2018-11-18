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SAYTED'ten geleneksel yardım yemeği

Kütahya Sanatla Yaşam ve Terapi Derneği’nin (SAYTED) ’geleneksel yardım yemeği’ yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya Sanatla Yaşam ve Terapi Derneği'nin (SAYTED) 'geleneksel yardım yemeği' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Yardım yemeğine Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun eşi Aysel Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Çevik'in eşi Birgül Çevik, KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral'ın eşi Gülsüm Güral, Cemile Gül ve Sevim Güral ile derneğin üyeleri Hatice Tabakoğlu, Aynur Kinkav, Cemile Defter, Yıldız Abacı, Fatma Öktem, Zehra Asman, Selda Ünveren, Pakizer Doğan ve çok sayıda yardımsever katıldı.


SAYTED Başkanı Sebahat Sarıoğlu, ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont alabilmek için yemek etkiliği düzenlediklerini ifade etti. Sarıoğlu, "Protokole, derneğimizin güzel kalpli bayan üyelerine, Öncül Hoca ve ekibine, Et Usta ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi. (EFE)

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