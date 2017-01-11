Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 11:29

Sefer sayıları artırıldı

Sefer sayıları artırıldı

11 Ocak 2017 11:29

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şehir içi hat dolmuşçuları, yağan kar ile birlikte araçların sefer sayılarını arttırdı.
Şehir içerisinde olumsuz kış koşullarında vatandaşların çok fazla soğukta beklemesini istemediklerini belirten şehir içi hat dolmuşları yönetimi sefer sayılarını arttırdıklarını ifade ederken, yönetim çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü.
Şehir İçi Hat Dolmuşları Başkanı İbrahim Akgün, “İlçemiz merkezinde ulaşımın rahat sağlanması için çalışıyoruz. Belediyemiz tuzlama ve küreme ekipleri de bizlere ulaşımın kolaylaşması için uğraşıyor. Hat sefer saatlerini düşürerek biraz daha sıklaştırmaya çalıştık. Halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için yönetimimiz ile gece geç saatlere kadar çalışıyoruz“ dedi. (Tİ - EFE)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç