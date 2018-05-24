Şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına iftar

Kaymakam Halim, şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları ayrı ayrı ziyaret ederek selamladı. Kaymakam Halim yaptığı selamlama konuşmasında, İçeride ve dışarıda Müslümanlara yapılan haksızlıkları görüp, onlara dua ettiklerini ifade etti.

Simav Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen iftar yemeğine, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra protokol üyeleri de katıldı. İftar öncesi sunulan tasavvuf müziği okunan ezanın ardından hep beraber dualarla oruçlar açıldı. İftar yemeğine katılan protokol üyeleri ayrı masalara oturarak, şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftar açıp, karşılıklı sohbet etti. Sıcak ve duygusal bir ortamda geçen iftarın ardından, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, katılımcıların Ramazanını kutladı.

Simav’ın Eynal Kaplıcalarındaki Firuze salonunda 25 şehit ailesi ve çok sayıda gazi yakınlarının katıldığı iftar yemeğinden sonra, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının dertlerini dinledi, iftar yemeğine katılanlara teşekkür ederek vedalaştı. (MEİ-EFE)