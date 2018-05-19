Şehit aileleri ve gazilere iftar

Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri onuruna verilen iftar yemeğinde konuklarıyla yakından ilgilenen Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir masaları tek tek gezip, Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan ayını daha karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Dini ve milli günlerimiz, bayramlarımız, bizlerin birlik ve beraberliğine önemli katkılar sağlayan günlerimiz. Ramazan da kıymetli günlerimizden biri. Bizleri, gönüllerimizi, dualarımızı bir araya getiren iftarlarımızdan birini şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleriyle birlikte yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Eğer burada huzur içerisinde bu programı icra edebiliyorsak şehitlerimizin gayretleri, fedakarlıkları, gazilerimizin destekleri sayesindedir. İnşallah onlar da kabirlerinde rahat ederler, karşılığını Cenabı Hakk’tan fazlasıyla görürler. Bize emanet edilmiş olan şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve yakınlarının toplum olarak başımızın üzerinde yerleri var. Bu güzel günlerimizin inşallah yıllarca devam etmesini diliyor, bir iftar sofrasında sağladığımız bu birlik ve beraberliğimizin yurt genelinde ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İftara Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ile eşi Nilgün Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile eşi Aysel Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile eşi Şirin Yılmaz, Adli Yargı Ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel ile eşi Özlem Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici’nin eşi Elif Bilici, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile eşi Hatice Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcısı Kenan Eskin ile eşi, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Tayfun Dündar ile eşi Yasemin Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile eşi Birgül Çevik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in konuşmalarının ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, tüm şehitler için dua etti. (EFE)