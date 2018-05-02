Şehitlerin anısına el emeği sergisi

Usta öğretici Sevim Kabak ve kursiyerleri tarafından açılan sergide şehitlerin anısına düzenlenen stand ilgi odağı oldu.

Usta öğretici Sevim Kabak, 8 ay süren çalışmaların sonunda açılan sergideki eserlerin satışa sunulacak kalitede olduğunu söyledi.

Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay “ Kursiyerlerimiz, eğitimleri sonunda hazırladıkları eserler ile sertifika almayı hak ettiklerini gösterdiler. Usta öğreticimiz Sevim Kabak tarafından hazırlanan sergide, en ilgi çeken stand ise şehitler için yapılan eserler oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz “ diye konuştu. (MEİ-EFE)