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26 Haziran 2018 11:12

Seminer sonrası tayini çıkan öğretmenler, kahvaltıda bir araya geldi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma seminerleri sona ererken İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler kahvaltıda bir araya geldi.

Seminer sonrası tayini çıkan öğretmenler, kahvaltıda bir araya geldi

26 Haziran 2018 11:12


Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, yaptığı açıklamada, ’’Değerli öğretmenlerimizin yıl sonu mesleki çalışma seminerleri sona ererken, Dumlupınar Anadolu Lisesi´nde idareci ve öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi. Çeşitli konular üzerine samimi bir havada öğretmenlerle sohbet ettik. İl dışı tayinle gidecek olan Edebiyat Öğretmenleri Kıvanç Karaot, Ömer Faruk Yenigün ve Felsefe Grubu Öğretmeni Aynur Gündüz´e yeni görev yerlerinde başarı dileklerini ilettik. Yıl içerisinde yapılan çalışmalarda emek veren tüm arkadaşlar hakkınızı helal edin, daha nice başarılara birlikte imza atacağız inşallah. Ayrıca bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. (YD-EFE)




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