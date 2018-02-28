Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in divan başkanlığı yaptığı genel kurulda 2017 yılı faaliyet raporu, 2017 yılı denetleme kurulu raporu, bilanço ve tahmini bütçe konuları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, genel kurula sunulan Semra Sarıışık Tozaraydın ile Mustafa Altınsoy’un mütevelli heyeti üyelikleri oy birliğiyle kabul edildi.

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı Seçimsiz Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile KÜTSO Başkanı Nafi Güral ve KÜTAV Yönetim Kurulu Üyeleri, KÜTAV Proje Grubu’yla bir toplantı gerçekleştirdi.

Proje grubundan ümitli olduklarını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Gelen tekliflerden faydalı sonuçlar aldığımızı görürsek bu bütçeyi ikiye, üçe katlamamız mümkün. Yeter ki biz sonucu daha net görelim” dedi. (EFE)