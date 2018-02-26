Sendika Başkanı Yeşilyurt, güven tazeledi

Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Abdullah Yeşilyurt başkanlık görevine 4 yıllığına tekrar seçildi.

Belediye Düğün Salonunda yapılan kongreye Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Maden İşçileri Sendikası Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen, çeşitli sendika ve şube temsilcileri ile delegeler kaktıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul,” Bugün olağan genel kurulu yapılacak olan Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şubemiz bor, kömür ve altın madeniyle en büyük şubelerimizden biri olsa gerek. İnşallah bu genel kurul sonuçları ülkemize ve hepimize hayırlar getirir” dedi.

Konuşmasında Türkiye’de 4 günde 1 maden işçisinin hayatını kaybettiğine vurgu yapan Akçul,”Diğer iş kollarında ise günde 6 kişi ölüyor. Ama en önemlisi bugün Suriye’de Afrin cephesinde o sınır hattında her gün vatanı, milleti uğruna bizim kınalı yavrularımız hayatını kaybetmektedirler. Allah onların toprağını bol eylesin, mekanları zaten cennet, acılı ailelerine buradan sadece sabır dilemek ve dua etmek düşüyor bizlere. Türkiye’nin coğrafi konumu ve zengin yeraltı kaynakları nedeniyle düşmanları her zaman olacaktır. Yarın Suriye meselesinin de üstesinden geleceğiz, bundan emin olun. Ama ileriki yıllarda başka şeyler çıkaracaklar. Biz birlik beraberlik içerisinde dayanışma ruhunu devam ettirdiğimiz sürece bu ülke hep ayakta olacak ve şer güçlerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Nurettin Akçul’un yaptığı kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Abdullah Yeşilyurt 136 delegeden oy kullanan 130’nun oyunu alarak 4 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.

Şube Başkan vekilliğine Ümit Yıldırım, Şube Sekreterliğine Polat Cin, Şube Mali Sekreterliğine Memiş Guguş, Şube Teşkilat Sekreterliğine Uğur Özaydın seçildiler

Bu arada daha önce sendika yönetiminde görev alan ve emekli olan işçilere Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Maden İşçileri Sendikası Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen ve Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Abdullah Yeşilyurt tarafından plaket verildi.(MA-EFE)