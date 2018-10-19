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Serbest Kürsü'yü sevdiler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, Serbest Kürsü etkinliği ile demokrasi bilinci ve kendini ifade etme becerisi kazanıyorlar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, Serbest Kürsü etkinliği ile demokrasi bilinci ve kendini ifade etme becerisi kazanıyorlar.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci, öğrencilerin okul hakkındaki düşüncelerini, isteklerini, sorun ve çözüm önerilerini dile getirebilmeleri için Serbest Kürsü açtıklarını ifade etti.


Değirmenci,” Serbest Kürsü etkinliği ile öğrencilerin demokrasi bilinci ve kendini ifade etme becerisi kazanmalarını amaçlıyoruz. İsteyen özel eğitim ve ana sınıfı dahil her öğrencimiz Cuma günleri bayrak töreninden önce kurulan Serbest Kürsüde duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmektedirler” dedi.(MA-EFE)

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