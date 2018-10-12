Servis şoförlerine eğitim

Kütahya'nın Gediz ilçesinde okul servis şoförlerine yönelik “Trafik Güvenliği” adı altında eğitim semineri düzenlendi.

Öğretmenevi toplantı salonunda; mahalle ve köylerden ilçedeki okullara öğrenci taşıyan servis şoförlerine yönelik düzenlenen ve Gediz İlçe Jandarma Trafik Timleri ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Timleri'nin verdiği eğitim seminerinde katılımcılara, alkollü araç kullanımı, cep telefonu kullanmak, yorgunluk ve uykusuzluk, dikkatsizlik, kurallara uymamak, aşırı hızlı araç kullanma, emniyet kemeri kullanma, taşıtlarda bulunan güvenlik elemanları, okul servis şoförünün davranış özellikleri, dönüşler, geçmenin yasak olduğu yerler, geçilen araç sürücüsünün uyacağı kurallar, gelen trafikle karşılaşmada uyacağı kurallar, gelen trafikle karşılaşmada geçiş kolaylığı sağlama, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve yavaşlama, kavşaklarda geçiş hakkı, indirme, bindirme ve kapıların açılması kuralları hakkında eğitimler verildi.

Ayrıca seminerde; çocukların ulaşımını sağlayacak servis sahibi ve şoförlerinin karayolları trafik kanununda ve yönetmeliklerde belirtilen, servislerin arkasındaki ‘okul taşıtı' yazısının olup olmadığı, ‘dur' kırmızı ışık veren lambanın çalışıp çalışmadığı, okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınmasını üstlenen araçların rehber personel bulundurup bulundurmadıkları, araç kapılarının şoför tarafından açılıp kapatılan otomatik kapılardan ya da mekanik olsa dahi sadece araç şoförü tarafından kontrol edilip edilmediği, araçların her koltuğunda emniyet kemeri bulunup bulunmadığı, öğrenci servisi yapılırken öğrenci haricinde yolcu alınıp alınmadığı, araçlarda sigara içilip içilmediği hususlarının sıkı olarak denetleneceğinin, bu kurallara uyulmadığı takdirde gerekli cezai hükümler uygulanacağı belirtildi. (RB-EFE)