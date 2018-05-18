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18 Mayıs 2018 10:28

Servis şoförlerine verilen 30 saatlik kurs sona erdi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde servis şoförlerine verilen 30 saatlik kurs sona erdi.

Servis şoförlerine verilen 30 saatlik kurs sona erdi

18 Mayıs 2018 10:28


Verilen eğitimin hayati önem taşıdığını ve bu eğitimleri sık sık tekrarlayacaklarını belirten Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ’’Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek , taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usül ve esasların anlatıldığı kurs 30 saat sürdü. Şaphane ve çevre ilçelerden 30 kursiyerin katıldığı kurslar sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara verilecek belge ile gerekli diğer şartları taşıyanlar, öğrenci taşıma işlerine yüklenici, ya da sürücü olarak katılabilecek’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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