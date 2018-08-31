Ses sanatçısı Latif Çakır albüm çıkartacak

’’Plakası 43’’ ve ’’Yalan’’ isimli klipleriyle büyük beğeni toplayan ses sanatçıları, Latif Çakır ve Ziya Güldür’den yeni gündem.

2016 Yılı yaz ayında çıkarmış oldukları Plakası 43 klipiyle tanıdığımız ikilinin dostça almış oldukları karar neticesinde Ziya Güldür’ün müzik hayatına ara verdiğini ve Latif Çakır’ın bu yolda tek başına devam edeceği öğrenildi.

Ses sanatçısı Latif Çakır, kendisine has yorumuyla seslendirdiği Bursa yöresine ait anonim bir türküye yapmış olduğu çalışmanın çok yakında çıkacak olan yeni klibini tekrar sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Sözlerde olduğu gibi görselde de anlatımın bol olduğunu klipte, büyük küçük her kesimin yüzüne tebessüm bıraktıracak görüntülerin olduğunu belirtti.

Sanatçı Latif Çakır, " Amacım duyguları müzikle yaşamak ve yaşatmak" diyerek sanata verdiği öneme dikkat çekiyor. (Tİ - EFE)