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06 Ocak 2017 14:40

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu’nda geleceğin yazılımcıları yetiştiriliyor

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu’nda geleceğin yazılımcıları yetiştiriliyor

06 Ocak 2017 14:40

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere verilen ’Kodlama’ (Yazılım) dersi ile bilgisayar yazılımı geliştirmenin (programlamanın) temellerinin öğretilmesinin amaçlandığı bildirildi.
Programlama eğitiminin öğrencilere yansıtıcılık, üretkenlik, kural öğrenme ve kurallara uyma, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme becerileri gibi beceriler kazandırmak olduğunu söyleyen Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şerif Tokuş,”Aynı zamanda öğrenci kendi kendine öğrenmeyi becermekte ve öğretmene bağlılıktan kurtulmakta, kendine güven duygusunu kazanabilmektedir. Ayrıca öğrenciler zevkli ve heyecanlı bir ortamda gurupla çalışarak, ortak çözüm yolları üretme ve dayanışma becerilerini gözle görünür bir şekilde edinebilmektedir. Bu durumda sadece yazılımcı yetiştirmek değil yukarıdaki becerileri kısa zamanda kazandırması açısından da önemlidir. Biz de Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu olarak öğrencilerimizde bu becerilerin hızlı bir şekilde kazandırılması amacıyla bir çalışma başlattık. Bu konuda Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine de Bilişim sınıfımız, belli vakitlerde hizmet vermektedir” diye konuştu.(MA-EFE)



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