Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu’ndan velilere ziyaret

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu idareci ve öğretmenleri öğrenci velilerini evlerinde ziyaret ediyor.

Okul Müdürü Fatih Yaman, veli ziyaretlerinin amacının öğretmen, öğrenci ve veli birlikteliğini daha kuvvetli hâle getirmek, velilerden öğrencilerin evdeki durumları konusunda bilgi almak, ayrıca okul ve çalışmaları hakkında bilgi vermek olduğunu söyledi.

Yaman, bu ziyaretleri imkânlar ölçüsünde ilçe merkezi ve köylerinde devam ettirmeyi düşündüklerini belirtti.(MA-EFE)