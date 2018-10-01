Şeyhler köyünde güz hayırları

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen güz hayırlarının devam ettiği bildirildi.

Köy Muhtarı Mustafa Altın, köyün kuruluşundan bu yana hayırsever köy halkı ve dışarıda çalışan hemşerilerin katkılarıyla her yıl sonbaharda 12 hayır yemeği etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köyde oluşturulan hayır grupları tarafından Sonbaharda başlayan ve 2 ay süren türbe hayırlarının hafta arası ve her hafta Cuma namazı sonrası devam ettiğini belirten Altın,” Bu hafta düzenlediğimiz büyük hayır öncesi hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı 35 küçükbaş hayvandan 20'si kesilerek etinden yapılan tas kebap, bulgur pilavı üzüm ve ayran yaklaşık 250 kişiye ikram edilmiştir. Ayrıca köydeki her haneye de yemek dağıtılarak hayır yemeğinden tüm köyün istifade etmesi sağlanmaktadır. Halkımızın birlik beraberliğine ve kaynaşmasına katkı sağlayan hayır yemeklerini Allah kabul etsin. Katılan ve destek veren herkesten Allah razı olsun " dedi.(MA-EFE)