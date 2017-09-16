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16 Eylül 2017 12:01

Şeyhler köyünde hayır yemeği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ’hayır’ etkinliğinde yaklaşık 750 kişiye yemek ikram edildi.

Şeyhler köyünde hayır yemeği

16 Eylül 2017 12:01


Şeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Altın, köyün kuruluşundan bu yana hayırsever köy halkı ve dışarıda çalışan hemşerilerinin katkılarıyla her yıl hayrı etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Köyde oluşturulan hayır grupları tarafından her yıl 10’a yakın düzenlenen türbe hayırlarımız hafta arası ve her hafta Cuma namazı sonrası devam etmektedir. İkincisini düzenlediğimiz büyük hayırda hayırsever vatandaşların katkılarıyla halka tas kebap, bulgur pilavı üzüm ve ayran ikram edilmiştir. Ayrıca her haneye yemek dağıtılarak köyümüzün tamamının hayır yemeğinden tüm köyün istifade etmesi sağlanmıştır. Köyümüzde her yıl gerçekleştirdiğimiz Türbe hayrı halkımızın birlik beraberliğine ve kaynaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Hayrımıza katılan ve destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.(MA-EFE)




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