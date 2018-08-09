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09 Ağustos 2018 16:55

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

09 Ağustos 2018 16:55


Edinilen bilgiye göre, Emet- Çavdarhisar yolunun 7. kilometresinde 43 AK 632 plakalı Mehmet Altay (63) yönetimindeki araç seyir halinde iken aniden alev aldı.


Yangını fark eden araç sürücüsü aracı hemen kenara çekti ve arka koltukta bulunan torununu araçtan indirerek muhtemel bir faciayı önledi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ve Emet Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.


Sürücü Mehmet Altay, yaptığı açıklamada, ’’Aniden aracın önünden dumanlar gelmeye başladı. Aracı hemen durdurdum ve arka koltuktaki torunumu araçtan indirip uzaklaştım. Rabbim bizleri korudu’’ diye konuştu.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.(YD-EFE)




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