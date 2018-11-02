İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki traktör alev aldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan seyir halindeki traktörde maddi hasar meydana geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan seyir halindeki traktörde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Sanayi sitesinden ilçe merkezine seyir halinde olan Ahmet Y. yönetimindeki 43 FE 018 plakalı traktörder, TOKİ konutları yakınına geldiğinde dumanlar yükseldi. Bu durumu gören sürücü Ahmet Y. traktörünü yol kenarına çekti. Traktöre ilk müdahaleyi o anda yoldan geçen araç sahipleri yangın tüpleriyle yaptı. Daha sonra olay yerine gelen Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.


Yangın sonrası traktörün elektrik tesisatında ve kaportada hasar oluştuğu öğrenildi.(MA-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.