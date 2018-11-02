Seyir halindeki traktör alev aldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan seyir halindeki traktörde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi sitesinden ilçe merkezine seyir halinde olan Ahmet Y. yönetimindeki 43 FE 018 plakalı traktörder, TOKİ konutları yakınına geldiğinde dumanlar yükseldi. Bu durumu gören sürücü Ahmet Y. traktörünü yol kenarına çekti. Traktöre ilk müdahaleyi o anda yoldan geçen araç sahipleri yangın tüpleriyle yaptı. Daha sonra olay yerine gelen Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sonrası traktörün elektrik tesisatında ve kaportada hasar oluştuğu öğrenildi.(MA-EFE)