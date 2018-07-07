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07 Temmuz 2018 14:35

Seyitömer Belediyesi’nden ’düğünlerde silah atmayın’ uyarısı

Kütahya’nın Seyitömer Beldesi Belediye Başkanı Halil Öztürk, düğün ve eğlencelerde havaya ateş açılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Seyitömer Belediyesi’nden ’düğünlerde silah atmayın’ uyarısı

07 Temmuz 2018 14:35


Öztürk, Seyitömer beldesi ve çevre köylerin muhtarlarıyla bir toplantı düzenleyerek, düğünlerde silah atılmaması yönünde karar aldıklarını ifade etti.


Başkan Öztürk, "Düğün, şenlik ve eğlence gibi aktivitelerde silah atılmamasının yasak olduğunu, bundan böyle bu konu üzerinde ciddiyetle gidileceğini silah atılan düğünde gerekli cezai yaptırımların uygulanacaktır. Muhtarların ve düğün sahiplerinin zorda kalmamaları için konuya hassasiyetle ve duyarlı davranmalarını istiyorum. Komşu köylerimizden Gevreksöydi köyünde 1 Temmuz günü düğünde silah atılması sonucu bir gencimiz maalesef hayatını kaybetti. Artık hiç bir aktivitede lütfen silah kullanmayalım" diye konuştu. (EFE)




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