Seyitömer bölgesindeki muhtarlarla istişare toplantısı

Seyitömer bölgesindeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, köy muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Seyitömer bölgesinde Eynegazi, Eskiyüreğil, Karsak, Suluköy, Kranşeyh, Mahmudiye ve Aslanlı köylerinin muhtarlarıyla buluşan Yılmaz, faaliyetleri değerlendirdi.

Meclisin Ocak ayı toplantısının hemen ardından sahaya indiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, muhtarlara destekleri sebebiyle teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, karla mücadelede herhangi bir aksaklık yaşanmadığını ifade etti. (EFE)