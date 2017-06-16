SGK’dan borçlara yapılandırma fırsatı

Sayar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yapılandırmanın 31 Mart 2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31 Ağustos 2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi, idari para cezaları, asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer’ileri, ve Rücu Alacakları gibi borçları kapsadığını belirtti.

Yapılandırmanın kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini aktaran Sayar, “Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılmış borçların peşin-ilk taksit ödeme süresinde (31 Ağustos 2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan yüzde 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir. Ayrıca, Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır. Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31 ağustos 2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise birinci taksidi 31 Ağustos 2017’ye kadar, ikinci taksidi 31 ekim 2017 tarihine kadar) ödemeleri gerekiyor, ödememeleri durumunda ise yapılandırmaları bozulacaktır" diye konuştu. (EFE)