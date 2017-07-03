Sıcak hava ilçe merkezlerini boşalttı

Şaphane ve Gediz ilçelerinde 38 dereceyi aşan sıcaklıklar, vatandaşların hafta sonunu daha serin olan 2 bin rakımdan yüksek, Akdağ ve Murat dağına çıkarak doğanın güzelliklerini doyasıya yaşayıp eğlenmelerini sağladı.

Murat Dağı’na ve Akdağ’a sıcak günlerde her zaman çıktıklarını ve piknik yaptıklarını söyleyen Vedat Akan ’’İlçe merkezi ile bu yükseklik arasında yaklaşık 10 derecelik sıcaklık farkı oluyor. Ayrıca eşsiz doğası,buz gibi su kaynakları ve mükemmel piknik alanlarıyla kendimizi cennette gibi hissediyoruz’’ dedi.

Akdağ ve Murat Dağı’na Şaphane ve Gedizlilerin yanı sıra Uşak il merkezi ve ilçelerinden bir çok vatandaş piknik yapıp eğlenmek için geliyor. Uşak merkezden gelen Kamil Kaya aşırı sıcaklardan dolayı Uşak il merkezine yakın olan Murat Dağı’na gelmeyi tercih ettiklerini ve doğal su kaynaklarından, yanlarında getirdikleri damacanaları doldurup götürdüklerini söyledi.(YD-EFE)