Şifa deposu Hünnap

Pazarda kilosu 12 TL’den satışa sunulan ve Çin’de "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan Hünnap meyvesine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Pazarda hünnap meyvesi satışı yapan İbrahim Barafil, ülkemizde en çok Manisa Demirci’de yetişen Hünnap’ın güçlü antioksidan özelliği nedeniyle karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğunu ifade etti.

Barafil,”Kalorisi yok denecek kadar az olan bu meyve zayıflatıyor, kanserden koruyor, cildi güzelleştiriyor ve astıma çare oluyor” dedi.(MA-EFE)