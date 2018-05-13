Sıla Ata, atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu

Antrenörlüğü Yıldıray Kaya tarafından yapılan Türkiye şampiyonu Sıla Ata, hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirtti.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav’ın sporda altın yılını yaşadığını ifade etti. Sapmaz, “ Büyük başarılarımıza destek olan başta Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim olmak üzere, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Osmanbey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kaygusuz, Antrenör Yıldıray Kaya, Beden Eğitim Öğretmeni Yavuz Müdüroğlu ve Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Başarılarımızı olimpiyatlara kadar taşıyacağına inandığımız sporcularımızı da gönülden kutluyoruz” dedi. (MEİ-EFE)