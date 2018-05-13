Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 10:50

Sıla Ata, atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu

Simavlı atlet Sıla Ata, Denizli’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Şampiyonası’nda, bin 500 metrede 4,53 saniyelik derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Sıla Ata, atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu

13 Mayıs 2018 10:50


Antrenörlüğü Yıldıray Kaya tarafından yapılan Türkiye şampiyonu Sıla Ata, hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirtti.


Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav’ın sporda altın yılını yaşadığını ifade etti. Sapmaz, “ Büyük başarılarımıza destek olan başta Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim olmak üzere, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Osmanbey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kaygusuz, Antrenör Yıldıray Kaya, Beden Eğitim Öğretmeni Yavuz Müdüroğlu ve Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Başarılarımızı olimpiyatlara kadar taşıyacağına inandığımız sporcularımızı da gönülden kutluyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç