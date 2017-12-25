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25 Aralık 2017 11:20

Simav Anadolu Lisesi Erkekler Voleybol Takımı İl Şampiyonu oldu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki liseli gençler, 2017-2018 okul sporları ’Gençler Voleybol Kütahya İl Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Simav Anadolu Lisesi Erkekler Voleybol Takımı İl Şampiyonu oldu

25 Aralık 2017 11:20


Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Simavlı gençlerin sporda gösterdikleri başarının Türkiye şampiyonalarında da görülebileceğini ifade etti.


Sapmaz, “2017 -2018 Okul Sporları gençler voleybol Kütahya il şampiyonasında, genç erkeklerde birinciliği Simav Anadolu Lisesi alarak, il şampiyonu oldu. İkinciliği Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Simav İbni Sina MTA Lisesi aldılar. Genç kızlarda voleybol il ikinciliğini Simav Anadolu Lisesi aldı.Simav Anadolu Lisesi genç erkekler voleybol takımı, voleybol gurup şampiyonasında Kütahya ilimizi temsil edecek. Voleybol antrenörümüz Çetin Aysu, Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz M.Yaşar Okumuş, Murat Koçak ve Esin Çalış’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




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