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26 Şubat 2018 11:27

Simav Bakkallar ve Esnaf Odası Başkanlığı’nda görev devri

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapılan Bakkallar ve Esnaf Odası olağan kongresinde, İsmail Önal Başkanlık görevini Ramazan Işık’a devretti.

Simav Bakkallar ve Esnaf Odası Başkanlığı’nda görev devri

26 Şubat 2018 11:27

Üç adayın başkan adayı olduğu 320 üyeli Bakkallar ve Esnaf Odası Kongresi’nin seçimlerinde büyük heyecan yaşandı.


Simav Yeni Belediye Düğün Salonu’nda yapılan olağan kongrede, mevcut Başkan İsmail Önal aday olmazken, Ramazan Işık, Basri Baskan ve Mehmet Madak’ın listeleri yarıştı. Yapılan seçimler sonunda geçerli sayılan 174 oy’un 81’ini alan Ramazan Işık (35) Simav Bakkallar ve Esnaf Odası Başkanı olurken, Basri Baskan 47, Mehmet Madak 46 oy aldı.


4 yıl süreli, Simav Bakkallar ve Esnaf Odası Başkanlık görevine seçilen Ramazan Işık’ın Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde, Mehmet Çakmak, Erdal Pınar, Ali Değmen, Fatih Akın, İsa Pala, Himmet Kublay bulunuyor.


Genç bir kadro ile göreve geldiklerini söyleyen Başkan Işık, esnafın haklarının korunması hususunda titiz davranacaklarını ifade etti. (MEİ-EFE)




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