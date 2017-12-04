Simav Belediyesi’nden engelli vatandaşlara akülü araba

Eynal kaplıcaları Firuze Salonu’nda yapılan programa, Simav kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekeriya Fidan, protokol üyeleri ile Simav’daki engelli vatandaşlarla aileleri katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, yaptığı konuşmada, “Simav’daki engelli vatandaşlarımızın ve onların değerli ailelerinin, kıymetli çocuklarımızın yanında olduğumuzu bilmenizi isterim. Belediye meclisi ve encümeni olarak engelli vatandaşlarımıza ne yapılması gerekiyorsa, yapıyoruz. Yeni yapılan ’Hanımeli Pazarı’ dükkanlarımızdan bir tanesini engelli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak tahsis ettik” dedi.

Simav kaymakamı Türker Çağatay Halim, engellerin hep birlikte aşılacağını, engelli vatandaşların sorunlarının, sadece kendisinin sorunu olmadığını, ailenin, çevrenin, toplumun ve yerel yönetimin de sorunu olduğunu ifade etti.

Simav Belediyesi tarafından alınan 3 adet akülü araba, 44 yaşındaki Çetin Eriş’e, 41 yaşındaki Ayşe Parlak’a, 11 yaşındaki Serdar Karaca’ya, Ak parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer ve Belediye başkanı Süleyman Özkan tarafından verildi.

Tekerlekli sandalyeden, akülü arabaya geçen engelli vatandaşlar, Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a teşekkür ettiler.

Simav’daki engelli vatandaşlar tarafından hazırlanan eğlence ve etkinliklerin sunumundan sonra yemek ikramı yapılarak, resim, şiir ve kitap yazımı dallarında dereceye giren engelli vatandaşlara hediyeler verildi.

Görme engelli gazeteci yazar Güngör Avcıoğlu’na da günün anısına çiçek ve fincan takımı takdim edildi. (MEİ.EFE)