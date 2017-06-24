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24 Haziran 2017 11:27

Simav Belediyesinden “Hanımeli Pazarı” projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, hanımların ürettikleri el emeği göz nuru işler ile ev yapımı yiyeceklerin sergileneceği ve satılacağı hanımeli pazarı kuruluyor.

Simav Belediyesinden “Hanımeli Pazarı” projesi

24 Haziran 2017 11:27

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, hanımeli pazarı kurulması için, dükkan ihalesinin 19 Haziran 2017 tarihinde yapıldığını ifade etti. Özkan, “ İlçemiz Cumhuriyet meydanında, en kısa sürede tamamlanmasını planladığımız 4 adet ikiz dükkanın halesini yaptık. Simavlı hanımlarımızın el emeği göz nuru işleri ve yöresel yiyeceklerin satılacağı 8 adet dükkan ahşap donanımlı inşa edilecek. Hanımeli pazarında satılacak ürünler ile, aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen hanımlarımıza iş imkanı sağlanmış olacak” dedi.


Sosyal Belediyecilik kapsamında, hanımların el emeği göz nuru hazırladıkları ürünlerin sergilenmesi ve satılması projesi, Simavlılardan destek ve takdir topladı. (MEİ-EFE)




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