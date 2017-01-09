Simav Belediyesi’nden karla mücadele seferberliği

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2 gün aralıksız yağan kar ilçe merkezinde 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 60 santimetreye kadar ulaştı. Simav Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezindeki kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, kar küreme araçları ve işçilerin yoğun çalışması sonucu ilçe merkezindeki ana arterlerin tamamen, sokak aralarının da büyük bölümünün açıldığını ifade etti. Özkan, “Belediye olarak kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm önlemlerimizi aldık. Halkımızın güvenliği açısından, gerekmedikçe özel araçları ile trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)