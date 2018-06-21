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21 Haziran 2018 10:30

Simav Belediyesi’nden üçlü protokol

Kütahya’nın Simav ilçesinde, sosyal ve kültürel alanlarda açılacak yaz kurslarının tüm giderlerinin belediye Başkanlığı tarafından karşılanacağı üçlü protokol imzalandı.

Simav Belediyesi’nden üçlü protokol

21 Haziran 2018 10:30


Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay ve Belediye Başkanı Süleyman Özkan tarafından imzalanan protokol kapsamında, voleybol, basketbol, futbol, güreş, atletizm ve yüzme alanlarında yaz kurslarının açılacağı bildirildi.


Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “1 Temmuz – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında açılacak olan yaz kurslarının tüm giderleri Belediye başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı MEB’nın Teşklilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 2007 / 17 sayılı Başbakanlık Genelgesi, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2012 tarih ve 579 sayılı yazısı, Okullar Hayat Olsun Projesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak işbirliği belgesi tanzim ettik. Simavlı gençlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)




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